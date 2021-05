Na konferencji prasowej sekretarz ds. służby cywilnej Patrick Nip zaapelował do firm sektora prywatnego, aby one również zaoferowały pracownikom tego rodzaju zachęty do szczepień. Wcześniej niektóre firmy już je wprowadziły.

Czas na dojście do siebie

Biuro służby cywilnej poinformowało w komunikacie, że urlop wprowadzono, by dać pracownikom wystarczająco dużo czasu na dojście do siebie po szczepieniu. Pracownicy sektora publicznego, którzy zostali już zaszczepieni, także otrzymają dzień urlopu za każdą przyjętą dawkę "w uznaniu dla ich wsparcia dla programu szczepień" - napisano.

Bezpłatne szczepienia są w Hongkongu dostępne dla mieszkańców w wieku 16 lat i starszych. Większość osób może wybierać pomiędzy preparatem firm Pfizer/BioNTech a specyfikiem chińskiego koncernu Sinovac. Szczepionek nie brakuje, ale cieszą się one stosunkowo niskim zainteresowaniem. Dotychczas w 7,5-milionowym mieście podano ok. 2,33 mln dawek.

Mieszkańcy nie chcą się szczepić

W ubiegłym tygodniu hongkońska prasa informowała, że z powodu małego zainteresowania miasto może być zmuszone do utylizacji setek tysięcy dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Dotyczyło to szczególnie ponad 800 tys. dawek preparatu Pfizer/BioNTech, które przeterminują się w połowie sierpnia.

Miejscowi eksperci sugerowali, że jeśli szczepionki mają się zmarnować, lepiej byłoby zaoferować je dzieciom w wieku 11-15 lat lub sprzedać na przykład Indiom, Nepalowi, Pakistanowi czy Filipinom.

