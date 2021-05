USA. Strzelanina na koncercie. Dwie osoby nie żyją, 20 jest rannych

Do strzelaniny doszło podczas koncertu, jaki odbywał się w Miami Gardens w północno-zachodniej części hrabstwa - wyjaśnił Ramirez "Przed tamtejsze centrum bilardowe, gdzie miał miejsce koncert, zajechał biały Nissan Pathfinder. Wyskoczyło z niego trzech mężczyzn z bronią automatyczną i rewolwerami. Rozpoczęło się ich strzelanie na oślep do ludzi stojących przed budynkiem" - powiedział dziennikarzom.

- W naszej ocenie był to odrażający akt przemocy z udziałem broni palnej - uściślił.

Ponad 20 rannych

Liczba rannych w strzelaninie przekracza 20 osób. Ośmiu najciężej rannych zostało przewiezionych do szpitala rejonowego i klinik Broward - poinformował rzecznik policji hrabstwa Miami-Dade, Angel Rodriguez. Stan jednej osoby jest krytyczny, trwa walka o jej życie - dodał. Dwanaścioro lżej rannych uczestników koncertu udało się na izby przyjęć w innych szpitalach samodzielnie - relacjonuje dziennik "Miami Herald".

Lokalne media nie informują, co się stało z agresorami ani jak przebiegała interwencja policji.

Kolejna strzelanina w długi weekend

To już druga strzelanina, do jakiej dochodzi w Miami na Florydzie w ciągu obecnego długiego weekendu związanego z poniedziałkowym Dniem pamięci (Memorial Day). W piątek jedna osoba zginęła a sześć zostało zranionych przez napastników, którzy strzelali do przechodniów z przejeżdżającego samochodu w rejonie Wynwood.

- Coraz trudniejsze staje się powstrzymywanie niewielkiej grupki osobników, którzy chcą wyjść na ulice tylko po to, by zabijać. Jeśli wszyscy nie zjednoczymy się, by ich powstrzymać i nie podejmiemy wysiłków, by tego lata chronić przed agresją nasze dzieci, to będzie naprawdę źle - zaznaczył w wypowiedzi dla "Miami Herald" Angel Rodriguez.