Nic nie zapowiadało tego, że czwartkowy lot linii Air India z New Dehli do Nowego Jorku będzie musiał awaryjnie lądować ze względu na nietypowego pasażera na gapę.

Jak informuje holenderski dziennik "De Telegraaf" zaledwie pół godziny po starcie po kabinie Boeinga 777 zaczął latać nietoperz. Media społecznościowe obiegły filmy pokazujące wystraszonych pasażerów i beztrosko latającego ssaka.

ICYMI - Air India plane bound to Newark from the Delhi International Airport returned back 30-minutes into the flight after BAT flies through the cabin.pic.twitter.com/Dc5u34rX3b