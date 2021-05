Miliardy gwiazd i czarne dziury. Niezwykłe zdjęcie Drogi Mlecznej

Niezwykły obraz został opracowany przez Daniela Wanga, astronoma z University of Massachusetts Amherst (UMA). Naukowiec pracował nad nim ponad rok. Został opublikowany w "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Zdjęcie ujawniło szczegóły gwałtownych zjawisk zachodzących w centrum naszej galaktyki.

- To, co widzimy na zdjęciu, to potężny, energetyczny ekosystem w centrum naszej galaktyki - powiedział Wang w rozmowie z AP. - Jest tam wiele pozostałości po supernowych, czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Każda kropka lub cecha rentgenowska reprezentuje źródło energii, z których większość znajduje się w środku - dodał badacz.

"Mapa drogowa"

Pracę naukowca wspierało NASA. Udostępniono mu obserwacje z teleskopu kosmicznego Chandra "widzącego promienie rentgenowskie, a nie promienie światła widzialnego, które dostrzegamy na własne oczy. Mogą przeniknąć przez zaciemniającą mgłę - a wyniki są oszałamiające" - poinformowało UMA.

Odkrycia Wanga określone zostały mianem "zarysu mapy drogowej", która może doprowadzić naukę do odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące historii naszej galaktyki.

- Jaka jest całkowita ilość energii wypływającej ze środka galaktyki? Jak jest produkowana i transportowana? I jak reguluje ją ekosystem galaktyczny? - wylicza kwestie, które należy zbadać, naukowiec.

