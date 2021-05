Były prezydent Lech Wałęsa nie zawiesza aktywności w mediach społecznościowych. W niedzielę podzielił się z internautami wierszem, który - jak przyznał - napisał "w próżności". Następnie zapytał się swoich obserwujących, czy dzieło przypadło im do gustu. W wierszu Wałęsa wspomina m.in., że na szczyt "wyniosły go boje", a przez długie lata "walczył bez nadziei".

Na facebookowym profilu Wałęsy niemal codziennie pojawiają się nowe wpisy. Były prezydent i współzałożyciel "Solidarności" publikuje tam zdjęcia z codziennego życia, spotkań z Polakami, jak i fotografie okolic, które aktualnie odwiedza.

Wałęsa dzieli się też znalezionymi w sieci filmami dotyczącymi teorii spiskowych np. na temat UFO oraz kosmitów, jak i tajemniczych budowli z różnych zakątków świata.

ZOBACZ: Cenckiewicz o współpracy Wałęsy z SB: zrobię wszystko, by zakwestionowano wyrok lustracyjny

Przykładowo prezentując nagranie pod tytułem "Nan Madol. Megalityczny cud inżynierii" zapytał swoich fanów: "I co Wy na to, sprawdziłem to wszystko PRAWDA" (pisownia oryginalna).

"Ciągle byłeś człowiek mały, aż nadszedł czas chwały"

Natomiast w niedzielę była głowa państwa zamieściła na swoim profilu wiersz. Jak przyznał Wałęsa, powstał on "w jego próżności". W utworze nawiązuje on do czasów PRL, gdy stał na czele "Solidarności", przeciwstawiającej się ówczesnej polskiej władzy.

Podmiot liryczny wypowiada się jednak w trzeciej osobie, a sam wiersz adresowany jest do Lecha Wałęsy. Poniżej wiersz w oryginalnej wersji:

Lechu. Tyś walczył dla idei Długie lata bez nadziei Ciągle byłeś człowiek mały Aż nadszedł czas chwały

Na szczyt wyniosły Cię boje Stałeś się człowiekiem sławnym W kraju, związkowcem wytrawnym

Tak samo myślała zagranica Upartość z zawziętością czyli przylbica Nie została przez komunę zdarta Twa dusza była. rogata i uparta

Stałeś się znany przed światem W zamian blask ducha pokryło szkarłatem I Nobel trafił w Twe ręce Gdy Ty pokojowo, walczyłeś w męce

Skąd czerpałeś na to siły Jakie duchy podpowiadając ci mówiły Że zwyciężysz komunę sobą A lud pójdzie za Tobą Dwugłos internautów Lech Wałęsa zapytał internautów, czy jego wiersz "może się nie podobać". Zdania w tej kwestii okazały się być podzielone. Część z komentujących pogratulowała "prawdziwych słów" i "pięknego pochwalnego hymnu", nazywając autora "wyjątkowym". Inni jednak mniej przychylnie ocenili twórczość byłego prezydenta.

WIDEO - Nowe przepisy ruchu drogowego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/zdr/polsatnews.pl