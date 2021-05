Żadna ze zmilitaryzowanych grup, jakie działają w Afganistanie, nie wzięła odpowiedzialności za ten akt terroru. Mimo zbliżającego się terminu ostatecznego wycofania wojsk NATO z Afganistanu, co ma nastąpić 11 września 2021 r., w 20. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku, w Afganistanie wciąż dochodzi do nakręcania działalności terrorystycznej.

W ocenie dowództwa amerykańskiego i natowskiego talibowie, którzy są stroną ubiegłorocznego porozumienia zawartego z administracją w Waszyngtonie ws. wycofania obcych wojsk, są dalecy od wypełnienia zobowiązań do deeskalacji. Rzecznik talibów zaprzeczył, by ugrupowanie miało związek z zamachem w Czarikarze.

Jak zauważa BBC, ugrupowanie jest skoncentrowane na rozszerzaniu wpływów - w maju zdobyło kontrolę na kolejnymi dwoma powiatami w pobliżu Kabulu. W niektórych regionach Afganistanu bez przeszkód działają bojówki Państwa Islamskiego, choć w układzie podpisanym w lutym 2020 r. talibowie obiecali, że ich kraj nie będzie przytuliskiem dla międzynarodowego terroru. Dysponująca rozległą siecią w Afganistanie Al-Kaida deklaruje z kolei, że wycofanie wojsk USA nie spowoduje zakończenia walk tej formacji przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom.

In another heinous attack on a bus carrying professors of Al-Biruni University in Parwan Province, the terrorists killed 4 & wounded 13. Afghans mourn the loss of few other bright souls today. Such targeted killings cannot kill the spirit of Afghans seeking knowledge. Coward act. pic.twitter.com/bTldAJBVEN