USA. Niedźwiedź zaatakował turystę w Yellowstone

Szlak, na którem doszło do ataku, został zamknięty do odwołania. Strażnicy sprawdzają, czy nie ma na nim jeszcze innych turystów.

Władze parku zaapelowały do odwiedzających, aby zachowywali dystans przynajmniej 90 metrów od niedźwiedzi, nosili ze sobą spray odstraszający te zwierzęta i wędrowali w grupach.

Heads Up: Solo hiker injured by bear on Beaver Ponds Trail



Details at: https://t.co/z0By2XDnUH pic.twitter.com/X7DdFwVQr3