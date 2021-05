"Jestem zaniepokojona częstymi tragicznymi wypadkami, w tym samobójstwami, do jakich w ostatnim czasie dochodzi wśród dzieci i nastolatków" - napisała na Facebooku rzeczniczka.

Według policyjnych danych w 2020 roku na Ukrainie doszło do 123 samobójstw wśród młodzieży, zaś tylko w ciągu czterech miesięcy bieżącego roku zarejestrowano 126 prób samobójczych i samobójstw w tej grupie - przekazała.

W każdym przypadku przyczyny i okoliczności prób samobójczych i samobójstw są różne - stwierdziła Denisowa. To między innymi kłótnie z rodzicami, namawianie dzieci do samobójstw w mediach społecznościowych, przemoc rówieśnicza, zawód miłosny, rozwód rodziców - wymieniła.

11-latka skoczyła z okna

Rzeczniczka przypomniała w tym kontekście o niedawnej tragedii we Lwowie. 26 maja - według relacji mediów - 11-latka "wypadła" z okna po kłótni z ojcem. Dziewczynka przeżyła upadek.

Wcześniej na wzrost prób samobójczych wśród młodzieży zwróciła uwagę m.in. prokurator generalna Iryna Wenediktowa. (Zgodnie z przekazanymi przez nią informacjami 123 to liczba samobójstw i prób samobójczych w 2020 r.). Prokurator zaznaczyła też, że na Ukrainie pozostaje wysokim poziom ciężkich i wyjątkowo ciężkich przestępstw popełnionych w stosunku do niepełnoletnich, takich jak zabójstwa, usiłowanie zabójstwa, gwałty.

Częstsze przypadki samobójstw to skutek pandemii - oceniła w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda-Życie Hałyna Pyliahina, psychiatra zajmująca się samobójstwami od ponad 25 lat. "Obserwuję, że w ostatnim roku sytuacja rzeczywiście się zaostrzyła (...) Wzrosła liczba tego wszystkiego, co jest powiązane z autodestrukcyjnym zachowaniem. Ale to nie są dane statystyczne, tylko wynikające z mojej praktyki" - wskazała.

"To skutki restrykcji związanych z pandemią, nie samego Covid-19, a specyfiki tego roku, znacznej zmiany trybu życia" - oceniła.

Według niej w ostatnich 10 latach na Ukrainie obserwowano tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę zamachów na własne życie. Najwięcej samobójstw popełniają dorośli mężczyźni, natomiast do prób samobójczych najczęściej dochodzi wśród nastolatków - poinformowała.

dsk/PAP