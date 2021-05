Ile osób zmieści się w osobowej skodzie? Zaskoczyli nawet policjantów

"Zawsze spodziewamy się czegoś nieoczekiwanego, gdy zatrzymujemy pojazd... Ale to całkowicie nas zaskoczyło" - poinformowała w mediach społecznościowych policja z hrabstwa North Yorkshire w północno-wschodniej Anglii.

Tamtejsi policjanci zatrzymali kilka dni temu do rutynowej kontroli Skodę Octavia. Gdy poprosili wszystkich pasażerów o opuszczenie auta, osłupieli.

Dziewięć osób w samochodzie

W pojeździe znajdowało się bowiem dziewięć dorosłych osób. Dwie jechały z przodu, pięć siedziało z tyłu, a kolejne dwie podróżowały w bagażniku.

Co więcej, samochód nie był ubezpieczony, a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia - dwoje drzwi się nie otwierało, a jedna z przednich opon była kompletnie łysa.

"Nie chcemy nawet myśleć, co by się stało, gdyby doszło do wypadku. To byłaby kompletna rzeź" - poinformowała policja.

