Włocławek. Śmierć 3-latka w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym

"Do zdarzenia doszło dzisiaj (27.05.2021) około godziny 2 w nocy, kiedy to zostaliśmy powiadomieni o zgonie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej we Włocławku" - relacjonuje policja.

Lekarzom nie udało się uratować dziecka. Chłopiec zmarł.

Brak udziału osób trzecich

"Czynności na miejscu wstępnie wykluczyły udział osób trzecich w zgonie dziecka, jednak zgodnie z decyzją prokuratora zwłoki zabezpieczono do dalszych badań" - zaznaczają funkcjonariusze.

Przyczyny śmierci dziecka ma wyjaśnić sekcja zwłok. W związku z wykluczeniem udziału osób trzecich, policja nie zatrzymała w sprawie żadnych osób. Śledztwo prowadzi prokuratura.

laf/polsatnews.pl