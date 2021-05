1,5-roczne dziecko wyszło niepilnowane ze żłobka w Olsztynie 21.05.2021, 10:28 Polska

pixabay/zdj. ilustracyjne

Do incydentu doszło w czwartek ok. 10.30. Wówczas to pracownik myjni samochodowej ujrzał spacerujące chodnikiem bez opieki 1,5-roczne dziecko.