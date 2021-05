Prof. Horban ostrzega przed kolejną falą epidemii koronawirusa

Profesor był pytany w czwartek w Radiu Zet m.in. o to, kiedy będzie można odwołać stan epidemii. - Bardzo trudne pytanie i jeszcze trudniejsza decyzja. Mamy świadomość, że jeśli nie zaszczepimy w odpowiednim czasie odpowiedniej grupy osób, to prawie jak w banku mamy następną falę epidemii na jesieni - powiedział Horban.

- Jest bardzo mało prawdopodobne odwołanie stanu epidemii w czerwcu. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, mamy duże szanse, by wrócić do prawie normalności - dodał.

Horban wskazał, że należy szczepić przede wszystkim ludzi, którzy ciężko chorują i umierają, czyli grupę powyżej 60 roku życia. - Odsetek zgonów w grupie osób starszych jest zatrważający - powiedział. - Ostatnio dokonaliśmy parę dni temu analizy przypadków, które były leczone w szpitalu, w którym mam zaszczyt i przyjemność pracować. Kilkanaście procent przyjętych pacjentów do bardzo dobrego, wyspecjalizowanego szpitala umarło z powodu zakażenia COVID-19. To naprawdę jest ciężka choroba - zaznaczył.

"Każdy zaszczepiony dostaje nagrodę od razu"

Profesor wskazał, że "jeśli nie zaszczepimy praktycznie wszystkich osób powyżej 60 roku życia, to będziemy mogli spodziewać się powrotu epidemii".

- Druga grupa (którą należy szczepić - red.) jest oczywista, to pozostała część społeczeństwa, która transmituje wirusa na osoby starsze i chore - dodał.

Odnosząc się do skuteczności loterii, jako narzędzia promocji szczepień, profesor wyraził nadzieję, że przyniesie efekty w postaci zachęcenia części osób.

- Właściwie każdy zaszczepiony dostaje nagrodę od razu - jest chroniony przed zakażeniem. (...) Żadne szczepienie nie chroni oczywiście w 100 proc. (...) Część osób choruje, ale łagodnie, nie meldują się na cmentarzu, nie meldują się na oddziałach intensywnej terapii - zaznaczył.

Od 1 lipca uruchomiona zostanie loteria Narodowego Programu Szczepień, zrealizuje ją Totalizator Sportowy; na ten cel zostanie przeznaczone 140 mln zł. Zapowiedziano, że co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygra 500 zł. Co tydzień będą dwie nagrody po 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł, a także samochody hybrydowe, a w finale będą to dwie nagrody po milion złotych oraz samochody hybrydowe.

