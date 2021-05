Według informacji przekazanej przez MI, po wysłuchaniu wyjaśnień strony białoruskiej i stanowisk przedstawionych przez Polskę, Litwę i Irlandię, zdecydowana większość członków Rady kierunkowo poparła stanowisko o podjęciu przez ICAO badania sprawy incydentu na Białorusi. Oznacza to, że badanie przedmiotowego incydentu będzie rzetelnie przeprowadzone przez niezależną agendę wyspecjalizowaną ONZ - zaznaczono.

Nadzwyczajne posiedzenie ICAO

Jak podaje ministerstwo premier Mateusz Morawiecki wyraził podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej oczekiwanie, że zostanie przeprowadzone niezależne śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytania powstałe po incydencie lotniczym z 23 maja. W nawiązaniu do tego stanowiska strona polska złożyła wniosek w sprawie podjęcia przez ICAO śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

W czwartkowym posiedzeniu Rady ICAO Polskę reprezentowali szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Nadzwyczajne posiedzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zostało zwołane na czwartek, by przyjrzeć się sprawie samolotu pasażerskiego Ryanair "porwanego" przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Eksperci spodziewają się, że następstwem posiedzenia będzie śledztwo w sprawie wydarzeń.

Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) to licząca 36 członków instytucja ONZ zajmująca się bezpieczeństwem w ruchu lotniczym. Pilnuje ona przestrzegania tzw. Konwencji Chicagowskiej z 1944 roku, regulującej zasady tranzytu powietrznego w krajach członkowskich, do których należy także Białoruś.

Nadzwyczajne spotkanie ICAO

W czwartek ICAO zebrała się na nadzwyczajnym zgromadzeniu, by przedyskutować sprawę lotu FR4978, który zawrócony został przez Białoruś na lotnisko w Mińsku. Podczas nieplanowanego lądowania aresztowani przez białoruskie władze zostali białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz i jego dziewczyna, Rosjanka Sofia Sapega.

Cytowani przez brytyjski dziennik "The Guardian" eksperci prawni jeszcze przed decyzją stwierdzili, że międzynarodowe śledztwo w tej sprawie jest nieuniknione i że Białorusi grozi usunięcie z ICAO. Poparcie takiej decyzji przez większość członków ma być możliwe, jeśli głowa państwa zdecyduje się podtrzymać areszt dla Pratasewicza i Sapegi.

Elmar Giemulla, prawnik specjalizujący się w prawie lotniczym, który reprezentował rodziny czterech spośród ofiar zestrzelenia nad Ukrainą samolotu MH-17, spodziewa się pełnego zgromadzenia w odpowiedzi na wyniki śledztwa, które ma zostać zarządzone przez ICAO.

Belavia bez akredytacji?

Do dotychczasowych międzynarodowych reperkusji zawrócenia rejsowego samolotu należą decyzje poszczególnych krajów, by omijać przestrzeń powietrzą Białorusi. Wielka Brytania zawiesiła pozwolenie linii lotniczych Belavia na operowanie, co w praktyce oznacza, że przestrzeń powietrzna kraju jest zamknięta dla narodowego przewoźnika Białorusi.

Gdyby konsekwencje poszły dalej i kraj został usunięty z listy członków ICAO, oznaczałoby to dla niego kolejne komplikacje. Zarówno samoloty, jak i obsługa lotnisk należących do Białorusi nie miałaby automatycznej akredytacji ze strony innych operatorów.

- Rolą ICAO nie jest kogokolwiek karać. Problemem jest ryzyko naśladownictwa. Jeśli ICAO zareaguje łagodnie, to może zachęcić innych autokratów na świecie, a takich nie brakuje, by ignorować i pomijać społeczność międzynarodową. Jeśli to się rozniesie, możemy zapomnieć o międzynarodowym lotnictwie – powiedział Giemulla.

- Decyzja Rady ICAO to sukces Polski. Większość państw poparła nasz wniosek, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie incydentu lotniczego na Białorusi – powiedział Samson, cytowany w komunikacie polskiego Ministerstwa Infrastruktury. Według zapowiedzi przewodniczącego Rady ICAO, ostateczna decyzja Rady w tej sprawie zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu - dodano w komunikacie.

