Niezwykły gest papieża Franciszka wobec Polki

Włoska telewizja RAI i watykaniści z wielu krajów poinformowali o niezwykłym geście, jaki wykonał papież podczas środowej audiencji generalnej na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie.

Była na niej Lidia Maksymowicz, Polka pochodzenia białoruskiego, więziona jako kilkuletnie dziecko w niemieckim obozie zagłady i poddawana okrutnym eksperymentom medycznym doktora Mengele. Gdy podszedł do niej papież, pokazała mu numer obozowy 70072 wytatuowany na lewej ręce. Franciszek schylił się i pocałował to miejsce.

Watykańska gazeta publikuje obszerną relację z tego kilkuminutowego spotkania zwracając uwagę na to, że papież był nim głęboko wzruszony.

"Nie nienawidziłam moich prześladowców"

W artykule zatytułowanym "70072" dziennik przedstawia historię urodzonej na Białorusi 80-letniej obecnie Lidii Maksymowicz, która trafiła do obozu w Birkenau mając niespełna trzy lata i została rozdzielona z matką. Po wojnie została adoptowana przez polską rodzinę.

Gazeta przytacza też słowa kobiety: "Nie nienawidziłam moich prześladowców, kiedy byłam dzieckiem, nie nienawidzę ich teraz".

- Gdybym miała żyć myśląc o nienawiści i zemście, wyrządziłabym krzywdę sobie i mojej duszy; byłabym chora, bo nienawiść zabiłaby i mnie - dodała.

- Misja, którą wybrałam i którą będę kontynuować do końca życia, to wspominać, mówić o tym, co mnie spotkało; opowiadać przede wszystkim młodym, aby nie pozwolili na to, by coś takiego znów się wydarzyło - wyjaśniła kobieta.

Jest ona bohaterką filmu "70072, dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić", zrealizowanego przez włoskie stowarzyszenie La Memoria Viva.

