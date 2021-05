Po kilku głosowaniach senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę ratyfikacyjną dotyczącą Funduszu Odbudowy. W czwartek izba miała zdecydować, czy do ustawy wprowadzić preambułę.

Senacka poprawka m.in. zobowiązywałaby władze RP, by środki z Funduszu Odbudowy były wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności.

Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało 49 senatorów. Tyle samo oddało głos było przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

"Od początku mówiliśmy, że nie ma na co zwlekać"

Sytuację w Senacie skomentowali w "Debacie Dnia" politycy. Jak przyznał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, to "bardzo dobrze", że parlament zakończył swoje zadania związane z procedowaniem ratyfikacji. Jego zdaniem, czas oczekiwania na finał prac Senatu był "zbyt długi".

- Od początku mówiliśmy, że nie ma na co zwlekać. Przez tę zwłokę ze strony marszałka Tomasza Grodzkiego, Polska stała się ostatnim państwem, które przeprowadziło tę procedurę - zauważył.

"Dwóch senatorów oblało test"

Głos zabrał także Tomasz Trela, reprezentujący Lewicę. W jego opinii, dwóch senatorów "oblało test". - Jednak nie uważam "ciamajdajstwa" za zamierzone działanie, lecz za jakiś przykry wypadek przy pracy. "Przykry" w znaczeniu kompromitującym dla senatorów - uznał.

Następnie Trela przeprosił "w imieniu opozycji" za "tych panów".

Z kolei Marek Sawicki (PSL-Koalicja Polska) stwierdził, że szkoda, iż opozycja nie przeforsowała preambuły do dokumentu ratyfikacyjnego. - Ona w sumie nie zmieniała istoty tej ustawy - przyznał.

Wówczas prowadząca Agnieszka Gozdyra dopytała, po co przez 23 dni była "cała ta afera" wokół działań Senatu. - Proszę o to pytać senatorów i marszałka izby - odparł polityk PSL.



"Wierzę, iż to nie była pomyłka"

Natomiast Kamil Bortniczuk (klub PiS) ocenił, że opozycja "robi rozsądne rzeczy tylko, jak się pomyli". - Wierzę jednak, iż to nie była pomyłka, tylko senatorowie poszli po rozum do głowy. W preambule można było cuda napisać, ale to i tak nie miałoby sensu i mocy prawnej - stwierdził.

Wynik senackiego głosowania skomentował także Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej. W jego ocenie "błędy się zdarzają", a nieprzegłosowanie preambuły to złe wydarzenie. - Ona dawałaby chociaż trochę gwarancji, że PiS nie będzie wydatkował tych pieniędzy (z Funduszu Odbudowy - red.) niezgodnie z prawem i tylko dla siebie - mówił.

Godzinę po emisji "Debaty Dnia", na konferencji prasowej, za pomyłkę w głosowaniu przeprosił senator KO Aleksander Pociej. Z kolei inny parlamentarzysta tego klubu, Leszek Czarnobaj, w ogóle nie oddał głosu.

