Żaryn o śmierci oficera ABW. "Kłamstwa i absurdalne podejrzenia"

- Kierownictwo, funkcjonariusze i pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci swojego kolegi - zapewnił Żaryn.

Zmarły pełnił stanowisko kierownicze

Rzecznik wyjaśnił, że funkcjonariusz, który w piątek uległ wypadkowi na terenie siedziby ABW w Warszawie, zmarł mimo udzielenia mu natychmiastowej pomocy medycznej, a okoliczności tego zdarzenia badają prokuratura i policja.

- Zmarły pełnił w ostatnich latach stanowisko kierownicze w ABW, był cenionym funkcjonariuszem Agencji. Nie składał raportu o odejściu ze służby, nie był do tego nakłaniany - podkreślił Żaryn. Stanowisko kierownicze w swojej jednostce organizacyjnej zajmował przez ostatnie dwa lata.

Dodał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie prowadziła wobec niego żadnego postępowania dyscyplinarnego ani sprawdzającego, nie był też karany dyscyplinarnie.

- Cieszył się on dobrą opinią wśród przełożonych i był wielokrotnie nagradzany - podkreślił Żaryn. We wpisie na Twitterze odniósł się on do publikacji "Gazety Wyborczej", zapewniając, że śmierć tego funkcjonariusza nie miała żadnego związku z odejściem z Agencji na emeryturę płk. Radosława Żebrowskiego, a tekst gazety zawiera nieprawdę.

"Kłamstwa i absurdalne podejrzenia"

Według niego "GW" wykorzystuje tragiczną śmierć funkcjonariusza ABW do promowania kłamstw i absurdalnych podejrzeń. "GW oczernia tragicznie zmarłego i innego funkcjonariusza ABW" - stwierdził Żaryn, publikując odpowiedz na pytania autora tekstu.

Zaznaczył, że decyzja o emeryturze płk. Żebrowskiego była przez niego, na prośbę przełożonych, kilka razy odraczana. - Nie należy łączyć ze sobą faktu śmierci funkcjonariusza ABW i decyzji płk. Żebrowskiego - zapewnił Żaryn w udostępnionej korespondencji z "GW".

Według środowej publikacji "GW" zmarły w piątek mjr Michał M. był obiektem dochodzenia prowadzonego przez inspektorat wewnętrzny tej służby, a szefem tego inspektoratu był płk Żebrowski, który w poniedziałek - po śmierci M. - stracił to stanowisko. M. miał być wg "GW" obiektem wewnętrznego dochodzenia związanego z przeciekami, miał też mieć konflikt z przełożonymi, bo odmawiał wydania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych dla prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. "GW" wspomina też o kłopotach rodzinnych.

Mjr Michał M. wypadł z okna na czwartym piętrze

Śledztwo po śmierci funkcjonariusza ABW wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Mężczyzna w piątek około godz. 10 wypadł z okna na czwartym piętrze budynku Agencji przy ul. Rakowieckiej. Postępowanie prokuratorskie podjęto, jak zwykle w takich przypadkach, w celu sprawdzenia, czy nikt nie przyczynił się do jego czynu - czy ktoś namową lub przez udzielenie pomocy nie doprowadził go do targnięcia się na własne życie. Takie przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Żaryn informował w piątek, że doszło do wypadku i poszkodowany funkcjonariusz został przewieziony do szpitala. Tam zmarł. Według portalu o2.pl był to doświadczony oficer Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, w której służył 16 lat, do Agencji miał trafić z policji.

