Dalsze kroki prawne Daniela Obajtka. Briefing prasowy o godz. 8:15 [OGLĄDAJ]

- Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia. Prezes PKN z własnej inicjatywy złoży wniosek do CBA o ponowne skontrolowanie swoich oświadczeń majątkowych i sytuacji majątkowej - przekazał we wtorek pełnomocnik prezesa Orlenu mec. Maciej Zaborowski. Dziś zostaną przedstawione kolejne kroki prawne podejmowane w imieniu Daniela Obajtka. Transmisja briefingu prasowego o godz. 8:15