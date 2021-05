- We wtorek sprawdzano naszą gotowość do podłączenia do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. Polegała ona na weryfikacji technicznej, czyli ustaleniu czy wystawiane przez nas kody QR są zgodne z wymogami, wytycznymi UE i czy są możliwe do odczytu w pozostałych państwach członkowskich - wyjaśniła wiceminister.

Jednocześnie zaznaczyła, że test wykazał, iż Polska jest gotowa technicznie do wprowadzenia Unijnych Certyfikatów Covid, które będą uławiać przemieszczanie się w strefie Schengen w dobie epidemii. Zaznaczyła, że nie można tego traktować jako ograniczenie praw do przemieszczania się, a jedynie jako pewną dogodność, z której każdy obywatel, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać.

- Zgodnie z planem, od 1 czerwca, Polska będzie gotowa, by podłączyć się już do systemu - zapewniła.

Kody QR

Wytłumaczyła też, że od 1 czerwca polskie kody QR, oprócz informacji o tym, czy osoba jest zaszczepiona, będą uwzględniać również informacje, czy jest (ona) ozdrowieńcem lub czy posiada negatywny test diagnostyczny pod kątem wykrycia SARS-CoV-2.

Z praktycznego punktu widzenia - jak kontynuowała - Unijny Certyfikat Covid to nic innego jak kod QR i unikatowy identyfikator ułatwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

Kod QR dostępny będzie - tak jak do tej pory - w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), w mobilnych aplikacjach mojeIKP lub mObywatel, czyli w tzw. cyfrowym portfelu. Otrzymać go możemy również w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień.

Jak będzie działał?

Cyfrowy Certyfikat Covid w czasie kontroli będzie skanowany; sprawdzany będzie też unikatowy identyfikator.

- Odpowiednie służby będą miały specjalną aplikację "Zaszczepieni", która będzie odczytywać kody QR, by zweryfikować, czy osoba okazująca kod spełnia wymogi epidemiologiczne określone w danym kraju. Jednym słowem czy jest bezpieczna i spełnia wymagania, by przekroczyć granicę danego kraju UE - powiedziała.

Wiceminister zauważyła też, że aplikacja "Zaszczepieni" pozwala na odczyt zgodny z ujednoliconymi wymogami technicznymi kodów wydawanych przez inne państwa członkowskie.

Nie wszystkie kraje podpięte

Zaznaczyła, że warto jednak pamiętać, że przez miesiąc - czyli faktycznie do 1 lipca - nie wszystkie kraje UE mogą być do tego ujednoliconego systemu podpięte. Dodała, że stosowne rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem stopniowego przyłączania krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19 17 marca 2021 roku.

KE potwierdziła też, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu we Wspólnocie 1 lipca 2021 roku.

rsr/PAP