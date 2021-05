"To pierwszy raz w historii Polski, kiedy Najwyższa Izba Kontroli, organ konstytucyjny, zarzuca premierowi i ministrom złamanie prawa" - powiedział na konferencji szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Towarzyszyli mu lider Nowoczesnej Adam Szłapka, szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz liderka Zielonych Małgorzata Tracz.

Szef NIK Marian Banaś poinformował we wtorek, że w związku z organizacją wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 r. NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

"Gabinetowy zamach stanu"

Zdaniem Tomczyka "mieliśmy do czynienia z gabinetowym zamachem stanu, który miał doprowadzić do przeprowadzenia w Polsce nielegalnych wyborów, do których na szczęście nie doszło, ale 100 mln złotych zostało bezpowrotnie zmarnowane".

Stąd KO składa wnioski o wotum nieufności wobec ministrów: Sasina, Dworczyka i Kamińskiego. - To właśnie ci ministrowie, razem i w porozumieniu, chcieli doprowadzić do tego, aby wybory w Polsce odbyły się w sposób absolutnie nielegalny i pozakonstytucyjny - uzasadniał Tomczyk.

Dodał, że dążąc w ubiegłym roku do wyborów "ministrowie ci podążali ścieżką wyznaczoną przez Łukaszenkę czy Erdogana".

