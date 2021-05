Poseł Lewicy o prezesie NIK: to gangster

- Jeden gangster wyprowadził cios w kierunku innych gangsterów. To jest gangsterka polityczna, nikt z tych ludzi - ani Marian Banaś ani premier Morawiecki - nie przyznaje się do winy - przekonywał w "Debacie Dnia" poseł Lewicy Andrzej Szejna. Zdaniem posła Solidarnej Polski Jana Kanthaka, Banaś składając wniosek do prokuratury przeciwko premierowi, podjął "próbę obrony".

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował we wtorek, że w związku z organizacją wyborów w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 roku NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, szefa MAP Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Sprawę komentowali politycy we wtorkowej "Debacie Dnia".

"To jest gangsterka polityczna"

- Jeden gangster wyprowadził cios w kierunku innych gangsterów. To jest gangsterka polityczna, nikt z tych ludzi nie przyznaje się do winy. Ani pan Banaś do tego, co robił jako minister finansów i jego oświadczeń majątkowych, a pan Morawiecki mówi, że nie popełnił żadnego przestępstwa - przekonywał w "Debacie Dnia" poseł Lewicy Andrzej Szejna.

Poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak przypomniał, że prokuratura ma 30 dni na zapoznanie się z zawiadomieniem, w tym czasie podejmie decyzję, czy zostanie wszczęte śledztwo. - W mojej ocenie jest to próba, metoda obrony przez prezesa Banasia, ponieważ nie widzę podstaw, żeby formułować zawiadomienie wobec osób wskazanych w zawiadomieniu do prokuratury - przekonywał.

Zdaniem Kanthaka "Banaś broni się przed nagonką medialną" i przed "postępowaniami, jakie toczą się w prokuraturze". - "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" - podsumował poseł Solidarnej Polski.

