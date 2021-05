Nagranie dziewczyny Pratasiewicza z aresztu. "Powtarza, co jej powiedziano"

- Nazywam się Sapiega Sofia Andrejevna, urodziłam się 10 lutego 1998 roku. Jestem obywatelką Federacji Rosyjskiej, mieszkam na Litwie, w Wilnie. 23 maja 2021 roku leciałam samolotem z Ramanem Pratasiewiczem. Jestem redaktorką kanału Telegram "Czarna Księga Białorusi", który publikuje prywatne informacje o funkcjonariuszach służb bezpieczeństwa - mówiła Sapiega na zamieszczonym w sieci nagraniu.



"Powtarza to co jej powiedziano"

Zdaniem obserwatorów dziewczyna nie mówi z własnej woli. "Wygląda na to, że powtarza to, co właśnie jej powiedziano. Filmy w stylu czeczeńskim" - skomentowała Twitterze białoruska dziennikarka i publicystka Hanna Liubakova.

#Belarus Sofia Sapega was filmed in detention in #Minsk confessing that she is an editor of the @telegram channel "Black Book of Belarus", which reveals the information about security forces. It looks like she is repeating what she was just told to say. Chechnya-style videos pic.twitter.com/2A9yoAmSTB