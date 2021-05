Gdzie przyda się parasol? Pogoda na środę

Połowa tygodnia minie pod znakiem zróżnicowania pogodowego. W jednych regionach będzie się chmurzyć, padać i grzmieć, a do tego będzie chłodno, a w innych możemy liczyć na większe rozpogodzenia i ciepłe powietrze.

W środę głównie na południu i południowym wschodzie zapowiada się słoneczna aura bez opadów.

Na pozostałym obszarze z biegiem godzin będzie się coraz poważniej chmurzyć i może padać. W regionach północnych w drugiej połowie dnia niewykluczone są burze.

W trakcie burz spodziewamy się ulewnego deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy ziemi, lokalnie z gradem o średnicy do 1 cm i porywistym wiatrem do 80 km/h. Zachowajcie ostrożność.

Porywisty wiatr i spadek ciśnienia

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 12 stopni na Ziemi Lubuskiej do 19 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 45 km/h, a w burzach do 80 km/h. Będzie potęgować chłód. TwojaPogoda.pl Ciśnienie jest podwyższone, ale będzie spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1011 hPa na północy do 1020 hPa na południu. Biomet będzie na ogół korzystny, tylko w trakcie opadów i burz meteopaci mogą skarżyć się na znużenie, różnorodne bóle i rozkojarzenie.

rsr/Łukasz Mielczarek/TwojaPogoda.pl