Kilka lat temu zaczynali grając na rzymskiej ulicy, a monety zbierali do futerału gitary, w sobotę wygrali konkurs Eurowizji. Włoski zespół Maneskin z utworem "Zitti e buoni" zwyciężył w 65. konkurs Eurowizji w Rotterdamie. To trzecie zwycięstwo Włochów w historii konkursu - wcześniej reprezentanci tego kraju wygrali w 1964 r. i w 1990 r. Rafał Brzozowski nie zakwalifikował się do finału.