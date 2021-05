- Technologia coraz częściej przenosi nas ze sfery rozrywki do strefy leczenia, tak jest również w przypadku gogli VR. Okulary wspomagają już terapię psychologiczne, rehabilitacyjne, okulistyczne, teraz trafią do pacjentów onkologicznych leczących się w UCK SUM w Katowicach. Projekt rozpoczynamy od pacjentów z oddziału radioterapii, by docelowo przejść na wszystkie oddziały onkologiczne - powiedziała rzeczniczka szpitala Joanna Chłądzyńska.

Okulary będą testowane do końca tego roku dzięki współpracy szpitala z Fundacją Onkologiczną Rakiety. Jak poinformowała prezes fundacji Maja Surowicz–Biłyj, projekt realizowano wcześniej na warszawskim oddziale onkologicznym z udziałem małych pacjentów onkologicznych.

"Wspaniałe doświadczenie"

- Efekty były fantastyczne: chorzy mieli szansę choć na te kilka minut przenieść się w zupełne inne miejsce: w góry, do lasu. Zapomnieć o swojej chorobie, przenieść się w czasie tam, gdzie przez wiele miesięcy być nie mogli. To było dla nas wszystkich wspaniałe doświadczenie, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważna jest psychika w walce z chorobą. Takie doświadczenia dodawały dzieciakom skrzydeł - powiedziała.

Gogle VR zakłada się na oczy, głowę i mocuję specjalną opaską. Następnie obsługa włącza wybrany film, który przenosi pacjenta w dowolne miejsce w góry, na plażę, czy do lasu.

Jednym z pierwszych pacjentów, korzystających z gogli w UCK jest Grzegorz Bytniewski. - Będąc w szpitalu nie myśli się o ciekawych rzeczach, a te okulary przenoszą w inny świat. Było naprawdę sympatycznie, to niesamowite wrażenie. Inna rzeczywistość, która naprowadza na inne myślenie. Przeniosłem się w góry ze szpitala, nie spodziewałem się tego. Będę na pewno jeszcze korzystał z gogli - zapewnia.

dk/PAP