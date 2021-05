Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział na pytanie o to, czy możliwa jest zmiana koloru fotoradarów postawionych na moście Poniatowskiego w Warszawie, o co także wnioskował w liście do resortu wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami obudowy stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów) w zakresie barwy powinny spełniać wymagania określone w przepisach pkt 14.6 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" – odpowiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

"W ocenie Ministerstwa Infrastruktury dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obudowy stacjonarnych urządzeń rejestrujących powinny być widoczne dla kierującego pojazdem z dostatecznej odległości, dlatego nie planujemy zmiany przepisów określających barwę obudów tych urządzeń" – dodał rzecznik.

Fotoradary na zabytkowym moście

Konflikt o lokalizację i wygląd zamontowanych już szaf fotoradarów na zabytkowym moście Poniatowskiego toczy się już od ponad tygodnia. Mazowiecki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki zawnioskował o zmianę ich lokalizacji tłumacząc, że nie znał ich dokładnego położenia. ZDM odpowiedział, że "Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prawie rok temu wydał zgodę na montaż fotoradarów na moście i na wiadukcie w zakresie i sposobie wykonania określonym w programie robót, który był załącznikiem do tej zgody, i w którym jest zarówno ich wygląd, jak i mapa z lokalizacją".

Krytykowany był też wygląd fotoradarów. "Wygląd fotoradarów i ich ulokowanie w stosunku do jezdni określają przepisy. Nie są ładne, ale przez lata wszyscy zawsze chcieli, by były jak najbardziej jaskrawe. No to w przepisach są" – napisał na Facebooku Zarząd Transportu Miejskiego.

Radary na moście Poniatowskiego usytuowane są po obu brzegach Wisły. Gdy już zaczną działać, kierowcy jadący w kierunku Pragi będą musieli na nie uważać przy wieżycy, następnie nad ul. Solec, a także nad Wisłą. Na pasie dla jadących z Pragi w kierunku centrum pierwszy fotoradar będzie fotografował pojazdy przekraczające prędkość przed Wybrzeżem Szczecińskim, następny niemal na wysokości lewego brzegu Wisły, a ostatni nad ul. Kruczkowskiego.

