Polsatnews.pl: Dziś wieczorem pilna rozmowa premiera Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej

Z naszych informacji wynika, że pilna rozmowa szefa polskiego rządu z przewodniczącym RE odbędzie się w niedzielę ok. godziny 19.

Premier Mateusz Morawiecki chce, by kwestia niedzielnych wydarzeń na Białorusi została poruszona podczas poniedziałkowego szczytu Rady Europejskiej.

"Zwróciłem się do Przewodniczącego o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny" - napisał na Twitterze Morawiecki.

Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

W niedzielę reżim prezydenta Białorusi zmusił do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Na pokładzie był dziennikarz i aktywista Raman Pratasiewicz. Grozi mu kara śmierci. Na polecenie Łukaszenki poderwano myśliwiec do samolotu i przekazano informacje o rzekomej bombie na pokładzie.