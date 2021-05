W całym kraju wiatr będzie umiarkowany, a momentami porywisty. Pogoda będzie jednak nieco spokojniejsza niż w sobotę. - Zwłaszcza na południowym zachodzie, gdzie będzie słabszy wiatr – przekazał synoptyk

Jak prognozuje IMGW "zachmurzenie będzie zmienne, okresami będzie pogodnie a okresami nieco się zachmurzy". Tam gdzie będzie pochmurno pojawią się też przelotne opady deszczu. Największe będą w województwach wschodnich i południowych.

Temperatura zmieni się nieznacznie w porównaniu do soboty. W całym kraju wyniesie przeważnie około 14-18 stopni Celsjusza, z wyjątkiem obszarów położonych nad morzem. - Tam nawet o 2 stopnie chłodniej – powiedział Szymon Ogórek

Rano w wielu miejscach pogodnie, później coraz więcej chmur. Okresami przelotny deszcz, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu w burzach do 15mm, na Podlasiu do 20mm. Temperatura od 12°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz porywy do 80km/h. pic.twitter.com/FPwIKlhOjt