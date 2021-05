Bolek i Lolek patronami ronda w Bielsku-Białej

Wniosek w sprawie nadania rondu nazwy Bolka i Lolka złożyło Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. "W swoim piśmie jego członkowie podkreślili bliskość usytuowania Studia Filmów Rysunkowych, instytucji kulturalnej znanej na całym świecie, związanej z postaciami animowanymi" - podał magistrat. Uchwałę o nadaniu imienia przegłosowali radni.

Rondo, którego budowa zakończyła się na przełomie 2020 i 2021 roku, położone jest tuż obok siedziby Studia, na obrzeżu bielskiej starówki. Powstało, by usprawnić ruch, a zwłaszcza dojazd do pobliskich szkół, Muzeum Bajki i Animacji, które wkrótce tu powstanie, a także planowanego przy nim parkingu. Kosztowało ok. 6,3 mln zł.

Pomysł serialu o przygodach Bolka i Lolka powstał w 1962 roku. Jego pomysłodawcą i inspiratorem, a także współautorem plastycznego wizerunku postaci był nieżyjący już reżyser i współtwórca bielskiego Studia Filmów Rysunkowych Władysław Nehrebecki. Chłopców wzorował na swoich synach: 12-letnim wówczas Janie, pierwowzorze animowanego Bolka, i o dwa lata młodszym Romanie, który był filmowym Lolkiem.

Pierwsza kreskówka z tej serii pt. "Kusza" została zrealizowana w 1963 r. Wszystkie filmy z Bolkiem i Lolkiem powstały w bielskim Studio. Przez 23 lata nakręcono ponad 180 filmów krótkometrażowych i dwa pełnometrażowe. Według szacunków obejrzało je około miliarda ludzi. W 1997 r. przygody urwisów zwyciężyły w polskim plebiscycie na "dobranockę wszech czasów".