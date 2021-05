Burmistrz zasadził palmę na rondzie: "Wracamy do korzeni"

Burmistrz Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie) podjął decyzję o zasadzeniu palmy na jednym z rond. "Palmę mamy w Nowym Tomyślu. Mnie się to bardzo podoba" - mówi jedna z mieszkanek. Żywa palma stanęła na rondzie imienia partnerskiego miasta Biesanthal w Niemczech. "Bardzo ładnie, stara się nasz burmistrz" - dodała inna mieszkanka.

Burmistrz: "Wracamy do korzeni"



"Palma to raczej mi się nie kojarzy z symbolem Nowego Tomyśla" - mówi jednak inna kobieta.

- 330 milinów lat temu Polska była w strefie równikowej, więc wracamy do korzeni. Czyli do karbonu. I z powrotem mamy palmy - mówi Włodzimierz Hibner, burmistrz Nowego Tomyśla. Samorządowiec przekonuje, że roślina przeżyje zimę. - Potrafi przetrzymać mrozy od minus 12 do nawet - niektórzy mówią - minus 17 stopni - tłumaczy.

Według botaników w tym przypadku jest to możliwe, choć nie bez ryzyka przemarznięcia. Palma z gatunku szorstkowiec Fortunego pochodzi z rejonów górzystych Chin. Jest odporna na chłód, ale botanicy mają wątpliwości, czy wytrzyma wielotygodniowy mróz i wilgoć.

- W Międzyzdrojach starano się kiedyś uprawiać szorstkowca w gruncie, skończyło się niepowodzeniem - powiedział Polsat News Mateusz Mulier z Ogrodu Botanicznego PAN w warszawskim Powsinie.

- W okresie jesieni i zimy powinniśmy go przetransportować do jakiejś oranżerii czy szklarni - uważa Łukasz Jachimowski z Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi.

- Chcieliśmy stworzyć też palmiarnię, ale wszystko przed nami - mówi burmistrz Nowego Tomyśla.



- Jak w Warszawie rośnie, to może u nas też się przyjmie - ma nadzieję jedna z mieszkanek wielkopolskiego miasta.

Warszawiacy pokochali sztuczną palmę

Tyle, że w Warszawie rośnie - o ile tak można powiedzieć - sztuczna palma.

- Ambitny plan, ale O.K. Każdy ma taką palmę jaka mu wyrośnie - mówi Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka warszawskiego ratusza. W Warszawie palma stoi bowiem od 19 lat. To projekt artystyczny Joanny Rajkowskiej zatytułowany "Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich".



- Bardzo ją lubię, klimat tropików wprowadza - mówi Polsat News mieszkanka stolicy. Wszyscy w Warszawie już się do niej przyzwyczaili. Była miejscem artystycznych happeningów - wieszano na niej chusty arafatki i banery Strajku Kobiet. Były także oddolne, spontaniczne protesty. Początkowo budziła emocje, wiec miasto przeprowadziło sondaż.

- 75 proc. warszawiaków opowiedziało się za tym, żeby palma została - mówi rzeczniczka miasta Warszawy.

- Większość mówi, że idzie na rondo tam, gdzie jest palma, a nie na rondo de Gaulle'a - mówi warszawiak.

Były francuski prezydent, generał Charles de Gaulle chcąc nie chcąc musiał więc palmie ustąpić palmę pierwszeństwa. Być może także w Nowym Tomyślu mieszkańcy także zaczną umawiać się pod palmą tak jak w stolicy.

