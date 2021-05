"Bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu". Morawiecki o sankcjach dla reżimu Łukaszenki

"To bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny" - napisał premier Mateusz Morawiecki komentując sprawę zmuszenia samolotu Ryanair do lądowania w Mińsku, by aresztować opozycjonistę. Szef polskiego rządu chce "rozszerzenie agendy Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu Łukaszenki".