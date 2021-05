Ostatni mecz Piszczka w Bundeslidze. Wzruszające pożegnanie Polaka

Łukasz Piszczek w sobotę pożegnał się z Borussią Dortmund. Koledzy z zespołu ustawili szpaler, by podziękować polskiemu piłkarzowi, który w sobotę grał do 75. minuty w meczu z Bayerem Leverkusen (3:1). To był jego 332. i ostatni występ w niemieckiej ekstraklasie.