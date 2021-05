Sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu. Preferencje Polaków po ogłoszeniu Polskiego Ładu i konflikcie w PO

Czwartkowy sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu to pierwsza odpowiedź na pytanie jak zmieniły się preferencje wyborcze Polaków po ogłoszeniu Nowego Ładu i trwającym przez ostatnie dni kryzysie w Platformie Obywatelskiej. To między innymi to ugrupowanie traci w porównaniu z sondażem, który IBRiS, zrealizował dla "Wydarzeń" miesiąc temu.

Kto zyskuje na Polskim Ładzie i konflikcie w Platformie Obywatelskiej?

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 34,4 proc. Tym samym koalicja rządząca poprawiła swój wynik wobec sondażu realizowanego przez IBRIS, miesiąc temu o 2 punkty procentowe. Ten wynik umacnia ich pozycje lidera.

W ciągu ostatniego miesiąca najwięcej zyskała Polska 2050, poprawiając swój wynik o 4,7 punka procentowego. Poparcie dla ugrupowania Szymon Hołownia zadeklarowało 20,4 proc. badanych.

Swój wynik poprawiła również Koalicja Polska-PSL. Gdyby Polacy głosowali w ten weekend, to ludowcy mogliby liczyć na poparcie na poziomie 5,2 proc.

Powyżej progu wyborczego znalazłaby się również Konfederacja, z wynikiem 6,9 proc.

Dalsze miejsca w wyborczym wyścigu

Na trzecim miejscu po Zjednoczonej Prawicy i ugrupowaniu Szymona Hołowni plasuje się Koalicja Obywatelska. Swój głos na ugrupowanie Borysa Budki zdecydowałoby się oddać 14,2 proc wyborców. To o 2 punkty procentowe mniej niż wynika z sondażu przeprowadzonego dla "Wydarzeń" miesiąc temu. Traci również Lewica, która osiągnęłaby poparcie na poziomie 9,5 proc.

W koalicji siła

W przypadku gdyby Solidarna Polska i Porozumienie wystartowały poza koalicją, PiS nadal wygrałby wybory z poparciem na poziomie 29,6 proc. Jednak zarówno Porozumienie (2,6 proc.), jak i Solidarna Polska (1,7 proc) znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Jaka frekwencja?

52 proc. badanych zadeklarowało, że weźmie udział w wyborach. Do urn nie poszłoby 40 proc. respondentów. Niezdecydowanych było 7 proc.

