Kamienica w centrum Łodzi może się zawalić. "Jest decyzja nadzoru budowlanego"

Wstrzymano ruch na ulicy Kilińskiego w ścisłym centrum Łodzi. Całkowita blokada jest przed kamienicą przy Kilińskiego 49 - poinformowały służby miejskie. Potwierdziły, że w czwartek stwierdzono zawalenie się dachu i stropy wewnątrz tej śródmiejskiej kamienicy. Informację o tym podano w piątek.

Rzecznik prasowy prezydenta Łodzi Marcin Masłowski, zapytany o to, dlaczego - skoro od czwartku wiedziano o zawaleniu się części konstrukcji - ruch na ulicy Kilińskiego wstrzymano dopiero w piątek, odpowiedział, że nic nie wie o tym, aby do katastrofy budowlanej doszło w czwartek. "Zawalić się mogło nawet wcześniej. W czwartek spisano protokół" - poinformował. "Dostaliśmy rekomendację i nie czekając na decyzję nadzoru budowlanego, co do ewentualnej rozbiórki, przygotowaliśmy od rana w piątek zmiany w komunikacji i zamknęliśmy ulicę" - podkreślił.

"Możemy rozebrać kamienicę do wysokości drugiego piętra"

Nie ma informacji, aby wyniku zawalenia się części kamienicy ktoś został poszkodowany. Budynek był opuszczony, nikt w nim oficjalnie nie mieszkał. Kamienica była remontowana, bo były plany jej rewitalizacji. Ściany frontowe od ulicy wytrzymały, choć część budynku może w każdej chwili runąć. Zablokowano teren w sąsiedztwie kamienicy.

W piątek po południu rzecznik Masłowski podał informację o rozbiórce części kamienicy przy Kilińskiego 49. "Jest decyzja nadzoru budowlanego. Możemy rozebrać kamienicę do wysokości drugiego piętra" - podał. "Sprzęt ciężki przyjedzie w nocy z piątku na sobotę. Rozbiórkę chcemy zakończyć do wtorku" - przekazał.

Na razie władze nie podały przyczyny katastrofy budowlanej w śródmieściu Łodzi.

