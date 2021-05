W Rybniku powstał dom dla samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

- Dom jest dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy na różnych płaszczyznach życia. Jest to dom dla matek i ojców z dziećmi, ale i również prawnych opiekunów dziecka. Dom ma być azylem i dawać poczucie bezpieczeństwa, ale również ma być przestrzenią do rozwoju osobistego. – mówi dyrektorka ośrodka.

Pierwsza osoba ma wprowadzić się już jutro, a w najbliższych dniach mają wprowadzić się kolejne dwie kobiety. Jedna w ciąży, a druga z kilkumiesięcznym dzieckiem.

- To co zrobili dla tych ojców i dla tych matek, to nie da się tego opisać słowami jaka to jest radość. Taki dom jaki teraz postawiono, to jest pomoc ogromna. W każdym aspekcie. Ponieważ poza odnowionym domem, to przede wszystkim pomagają wszyscy ludzie którzy tu pracują. - mówi anonimowa kobieta z domu samotnej matki.

W domu samotnych rodziców w Rybniku może przebywać jednocześnie 15 osób, w zależności ile będzie dzieci, a ile dorosłych.

Osoby będą mogły przebywać w takim domu przez rok, a w uzasadnionych przypadkach będzie można wydłużyć pobyt. Lokatorzy tego ośrodka otrzymają też niezbędne wsparcie pracowników socjalnych by nauczyć się samodzielnego życia.

