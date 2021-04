Konflikt w szpitalu w Rybniku. Lekarze nie godzą się na nowe warunki pracy

- Dyrekcja wypowiedziała lekarzom warunki płacy i pracy w jednym aspekcie, czyli zejścia po dyżurach, odpłatności za zejścia po dyżurach. Z czego się to wzięło? Wzięło się to z wyroku Sądu Najwyższego z grudnia 2014 roku, który w sposób jednoznaczny określił, że takie sytuacje nie powinny się zdarzać, są niezgodne z prawem wspólnotowym. Bardzo wiele szpitali zastosowało się do tego wyroku. Dyrekcja szpitala w Rybniku chce się do niego zastosować teraz, żeby wszystko funkcjonowało zgodnie z porządkiem prawnym - wyjaśnia Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Zajścia po dyżurach funkcjonowały kilka lat temu, kiedy okazało się, że na mocy prawa unijnego lekarze nie mogą dyżurować w sposób nieograniczony. Wtedy wprowadzono zapłaty nazwane "zejściami po dyżurach" - tłumaczy reporter Polsat News Krzysztof Bąk. Jak dodaje, sytuacja prawna nie jest jasna, bo są wyroki Sądu Najwyższego, które mówią, że jest to niezgodne z prawem, ale lekarze, którzy monitorują sytuacje odpowiadają, że ten sam sąd wydał wyroki, że takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

Około 50 lekarzy nie chce przyjąć nowych warunków pracy. Oznaczałoby to paraliż pracy szpitala. Medycy mają kilka tygodni, aby odnieść się do zarządzenia dyrekcji. Liczą na rozmowy w tej sprawie. Zadeklarowali, że jeszcze przez przynajmniej miesiąc będą pracowali normalnie.

- Nie chcemy stworzyć większego problemu dla naszych pacjentów , również w związku z tym, że zbliżały się święta wysłaliśmy do dyrekcji wiadomość, że póki co, zawieszamy nasze działania, licząc, że dyrekcja będzie miała w międzyczasie czas na oddech, zasięgnięcie języka u prawników, ja wyjść z problemu i skoro spodziewamy się i już widzimy narastającą falę zachorowań covidowych, nie chcieliśmy, aby ktoś przez naszą akcję jakoś ucierpiał - Artur Szymura ze związku zawodowego anestezjologów.

Jak wyjaśnia Krzysztof Bąk, dyrektorka szpitala chciałaby, aby lekarze pracowali na zmiany, dyżurowali w sposób podobny do pielęgniarek, ale zdaniem lekarskich związków zawodowych może to oznaczać trudności w sporządzeniu grafików, bo lekarzy jest po prostu za mało.

- Zeszły rok był trudny dla wszystkich. Na naszym oddziale większość lekarzy i specjalistów, i rezydentów posiada ponad 20 dni zaległego urlop do wybrania. (...) Pracowaliśmy na okrągło i nie wybraliśmy tych urlopów do dnia dzisiejszego. (...) Jeśli bez informacji jakiejkolwiek , rozmowy na ten temat, takie wypowiedzenia zostały przesłane pocztą , no to padł strach, jak mamy dalej funkcjonować - łączyć pracę oddziałową i stacji dializ - powiedział Grzegorz Pifczyk, internista, nefrolog.

WIDEO: Konflikt w szpitalu w Rybniku