Pomimo tego, że nie ma zgody politycznej, to w Polsce startuje pilotaż aplikacji covidowej. Będzie można mieć ją elektronicznie lub papierowo. - Jeśli kraje zgodzą się z treścią decyzji Komisji Europejskiej, to już w tym sezonie wakacyjnym będziemy sprawnie przejeżdżać przez granice - przekazała w Polsat News Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Ruszyła kolejna runda rozmów i negocjacji dotyczących paszportów/certyfikatów covidowych. Nie ma politycznej zgody między parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską .Z drugiej strony są zapowiedzi rozpoczęcia pilotażu tego projektu między innymi w Polsce.

Wszystkie informacje zawarte w kodzie

- Aplikacje (paszportu covidowego) są testowane i zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, każdy kraj używa swojego rozwiązania - informuje Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

-Każdy z nas w aplikacji "mobywatel" może znaleźć swój kod QR, który wygeneruje się po przyjęciu drugiej dawki szczepionki, jest 6 miesięcy po pozytywnym wyniku testu lub 24 godziny po negatywnym - dodała.

QR kody będą odczytywane przez centralną bazę danych. W tym momencie trwają testy technologiczne.

- Aplikacja działa w ten sposób, że podczas wyjazdu do innego kraju np. Niemiec, celnik odczytuje kod QR z polskiej aplikacji przez niemiecką aplikację. Wtedy do bazy danych wysyłane jest zapytanie. Celnik dowiaduje się czy Niemcy mogą przepuścić obywatela i do kiedy może zostać na terenie kraju - wyjaśnia Orłowska.

Start pilotażu

Pilotaż startuje już na dniach. Przystąpienie w pełni do programu uzależnione jest od innych państw, które też muszą wypracować swoje rozwiązania. Bardzo ważnym etapem jest sama decyzja Komisji Europejskiej, której projekt będzie konsultowany przez poszczególne kraje w czerwcu. - Jeśli kraje zgodzą się z treścią decyzji, to w sezonie wakacyjnym będziemy mogli sprawnie przyjeżdżać przez granice - dodaje Justyna Orłowska.

Certyfikat będzie dostępny także w wersji papierowej. - Zachęcamy, żeby korzystać z wersji cyfrowej, ale do tego nie zmuszamy - komentuje Orłowska.



Jeśli ktoś będzie chciał mieć "papierowy paszport" powinien udać się do swojego lekarza w placówce POZ. Jego kod zostanie wygenerowany i dana osoba dostanie certyfikat w formie papierowej.

Co z osobami, które nie mogą się zaszczepić?

Co z osobami, które w przeszłości miały wstrząs anafilaktyczny, albo są zbyt młode żeby się zaszczepić?

- Jeśli ktoś będzie chciał przekroczyć granice, a nie został zaszczepiony, będą go obowiązywać aktualnie panujące zasady, czyli negatywne testy na Covid-19 - komentuje pełnomocniczka premiera.

Opóźnienia polityczne dotyczące wprowadzenia tej aplikacji wynikają z różnego etapu rozwoju cyfryzacji 27 krajów europejskich.

