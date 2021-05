Nowy wariant koronawirusa? Premier Delhi wzywa do zawieszenia lotów

"Politycy powinni trzymać się faktów! Nie ma żadnego »wariantu singapurskiego«" – oświadczył minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan w środę w swoim wpisie w mediach społecznościowych. Jego resort wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że jest "rozczarowany, iż prominentny polityk nie upewnił się co do faktów przed wysunięciem takich twierdzeń".

Politicians should stick to facts! There is no “Singapore variant”. https://t.co/SNJaF7wkwC https://t.co/pNgw4bkV4H

Komentarze Kejriwala pojawiły się po tym, jak Singapur ostrzegł w niedzielę, że nowe warianty, takie jak ten po raz pierwszy wykryty w Indiach, dotykają więcej dzieci i nakazał większości szkół zamknięcie, aby powstrzymać niedawny wzrost nowych przypadków.

Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar również zganił Kejriwala, którego Partia Zwyczajnego Człowieka (AAP) jest największa w lokalnym parlamencie i ostro przeciwstawia się Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) premiera Indii Narendry Modiego. "Nieodpowiedzialne komentarze ze strony tych, którzy powinni wiedzieć lepiej, mogą zniszczyć długotrwałe partnerstwa. Więc pozwólcie mi wyjaśnić – premier Delhi nie mówi w imieniu Indii" – napisał Jaishankar w oświadczeniu na Twitterze.

However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships.



So, let me clarify- Delhi CM does not speak for India.