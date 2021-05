Mamy 2 086 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki zakażeń dot. województw: wielkopolskiego (274), śląskiego (238), mazowieckiego (236), dolnośląskiego (206), małopolskiego (171), łódzkiego (146), pomorskiego (138), zachodniopomorskiego (124), lubelskiego (102), kujawsko-pomorskiego (86), opolskiego (73), podlaskiego (68), świętokrzyskiego (63), podkarpackiego (53), warmińsko-mazurskiego (48), lubuskiego (39).

21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło 68 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 182 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem: 2 861 351/ 72 500 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Liczba zajętych łóżek wynosi 9713 z dostępnych 27 373 – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał też, że prawie połowa respiratorów jest zajętych. Z 2908 dostępnych respiratorów używanych obecnie jest 1309. W Polsce jest 97 336 osób objętych kwarantanną i 2 614 020 ozdrowieńców.

W ciągu doby wykonano ponad 55,3 tys. testów na obecność koronawirusa. Łączna liczba zaszczepionych wynosi 16 812 136. Ostatniej doby zaszczepiono 439700 Polaków.

Jak będzie wyglądał "zielony certyfikat"?

Wiceminister zdrowia Anna Goławska wytłumaczyła, że w "paszporcie covidowym" będzie kod QR, który będzie zawierał wszystkie ważne informacje o pacjencie. Kod ten będzie dostępny w specjalnej aplikacji albo w formie papierowej. Nie będzie to jednak warunek przemieszczania się w Unii, ale ułatwienie w przemieszczaniu dla jej mieszkańców, w tym dla Polaków.

Justyna Orłowska przyznała w rozmowie z Polsat News, że osoby, które nie będą mogły się zaszczepić z różnych powodów będą mogli się przemieszczać tak jak inni. Będą obowiązywały dotychczasowe zasady, czyli wykonany i negatywny test na koronawirusa. Pilotaż aplikacji covidowej wystartuje na dniach.

Przykład zastosowania aplikacji

Na przykład podczas wyjazdu do Niemiec celnik zeskanuje kod QR z (polskiej) aplikacji, swoją (niemiecką) aplikacją. W tym czasie zostanie wysłane systemowe zapytanie do bazy danych czy Niemcy mogą przepuścić obywatela i do kiedy może zostać. Jeśli wszystko z przejeżdżającymi będzie w porządku, to celnikowi zapali się zielone światło i będzie mógł przepuścić migrantów.

