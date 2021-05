Czy Anacki dołączy do Hołowni? "Wyszedłem z polityki i rozliczać będę gnojowego"

Do końca tygodnia Zjednoczona Prawica może stracić większość parlamentarną. No cóż zasłużenie! Pan Prezes Kaczyński powinien podziękować gnojowemu polskiej polityki Adamowi B. - o którym już niebawem Polska usłyszy wiele ciekawostek - napisał Robert Anacki, który poinformował wcześniej o odejściu z Porozumienia.

"Cieślaka to niech służby spytają ile ma #TCR, czy nie zapomniał wpisać w oświadczenie, co obiecywał w zamian spółce, czy w przeszłości miał do czynienia z narkotykami. Nie biorę udziału, wyszedłem z polityki i rozliczać będę gnojowego i jego świtę jako osoba prywatna" - napisał Anacki zapytany czy prawdą jest to, co mówił minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak próbach "dogadania się z opozycją"?

Cieślaka to niech służby spytają ile ma #TCR, czy nie zapomniał wpisać w oświadczenie, co obiecywał w zamian spółce, czy w przeszłości miał do czynienia z narkotykami. Nie biorę udziału, wyszedłem z polityki i rozliczać będę gnojowego i jego świtę jako osoba prywatna. ✌️ https://t.co/o1tUJButX4 — Robert Anacki (@RobertAnacki) May 20, 2021

W środę wiceprezes Porozumienia Robert Anacki ogłosił na Twitterze, że odchodzi z partii. Poinformował o tym komentując wiadomość, że Porozumienie opuszcza Wojciech Maksymowicz.

"Zatem i ja dołączam. Chciałem podziękować Prezesowi Jarosławowi Gowinowi oraz wszystkim przyjaciołom za współpracę i życzyć powodzenia w walce o wolność w wymiarze osobistym i gospodarczym. Przede mną ogromne wyzwania w wymiarze osobistym - zdrowia, a także biznesowe" - napisał w środę wiceprezes Porozumienia i gorzowski radny Robert Anacki.

Zatem i ja dołączam. Chciałem podziękować Prezesowi @Jaroslaw_Gowin oraz wszystkim przyjaciołom za współpracę i życzyć powodzenia w walce o wolność w wymiarze osobistym i gospodarczym. Przede mną ogromne wyzwania w wymiarze osobistym - zdrowia, a także biznesowe.✌️ https://t.co/ciTOxJWHno — Robert Anacki (@RobertAnacki) May 19, 2021

Skomentował w ten sposób informację TVN24, że poseł Porozumienia Wojciech Maksymowicz odchodzi z partii.

W połowie kwietnia Maksymowicz poinformował, że odchodzi z klubu PiS. Robert Anacki to wiceprezes Porozumienia i gorzowski radny.

