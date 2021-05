Nauczał muzyki, jeździł na szkolne wycieczki. Nie było skarg na 29-letniego nauczyciela muzyki z Zielonej Góry. To zmieniło się jesienią, gdy Dorian Z. trafił do aresztu pod zarzutem molestowania uczniów. Zdaniem śledczych, jego ofiarami stawali się zwłaszcza niepełnoletni chłopcy. W sprawie jest też wątek zagraniczny, bo niewykluczone, że pedofilskich czynów dokonywał także w innych krajach.

29-letni Dorian Z. był lubianym nauczycielem muzyki. Ani uczniowie, ani rodzice nie składali na niego skarg. Poza pracą w Szkole Podstawowej nr 21 w Zielonej Górze prowadził lekcje w prywatnej szkole muzycznej.

W listopadzie zeszłego roku okazało się jednak, że mężczyzna mógł wyrządzać krzywdę swoim uczniom. Zatrzymano go pod zarzutem pedofilii. Trafił do aresztu tymczasowego, który niedawno przedłużono.

Miał molestować na wycieczkach

Zielonogórska prokuratura postawiła Dorianowi Z. 42 zarzuty. Dotyczą one molestowania dzieci, wykonywania z nimi innych czynności seksualnych, jak i utrwalania materiałów pornograficznych z udziałem swoim i uczniów.

- Wykorzystywał także stosunek zależności i wykonywał czynności inne niż seksualne także z uczniami powyżej 15. roku życia - dodał w Polsat News Zbigniew Fąfara, rzecznik prokuratury okręgowej.

Zdaniem śledczych, nauczyciel skrzywdził co najmniej 17 uczniów, wszyscy są chłopcami. Do pedofilskich czynów miało dochodzić m.in. podczas szkolnych wycieczek. Do większości zarzutów się nie przyznał, poza utrwalaniem pornograficznych treści.

Sprawdzą, czy krzywdził dzieci za granicą

Postępowanie zbliża się do końca i do końca sierpnia ma powstać akt oskarżenia. W postępowaniu pojawił się jednak międzynarodowy wątek.

Dorian Z. związany był także z jednym z biur podróży, dlatego polskie organy poprosiły o współpracę ze śledczymi z Włoch i Hiszpanii. Mężczyzna odwiedzał te państwa, dlatego istnieje ryzyko, że również tam molestował dzieci.

Jeśli zarzuty wobec nauczyciela potwierdzą się, sąd może wymierzyć mu karę do 12 lat więzienia.

