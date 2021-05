Dwie kobiety zostały zastrzelone we wtorek w Oakland w Kalifornii podczas przyjęcia urodzinowego - poinformowała stacja ABC, powołując się na miejscową policję. Jak ustalono, w kierunku autobusu, w którym bawiła się grupa, wystrzelono co najmniej 70 pocisków. Zdaniem amerykańskich mediów, ofiary były nastolatkami. To kolejna strzelanina w tym mieście w ostatnich dniach.