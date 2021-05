Wiceminister rozwoju spotka się z marszałkiem senatu. Fundusz Odbudowy w środę w komisjach

Będę przekonywał marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by nie modyfikować ustawy ratyfikacyjnej o zwiększeniu zasobów własnych UE - poinformował wiceszef MFiPR Waldemar Buda. Dodał, że spotkanie jest zaplanowane na 16 we wtorek. Wyraził nadzieję, że rozmowa doprowadzi do przełomu.

W rozmowie w Programie Pierwszym Polskiego Radia Buda przekazał, że spotkanie z marszałkiem Senatu ws. ustawy ratyfikacyjnej o zwiększeniu zasobów własnych UE odbędzie się o godz. 16. - Będę przekonywał pana marszałka, żeby nie modyfikować ustawy ratyfikacyjnej, bo to nie jest zgodne z ładem konstytucyjnym i prawnym, który mamy w Polsce ani z rozporządzeniem Parlamentu i Rady Europejskiej, który mówi o trybie ustalania treści Krajowego Planu Odbudowy. Żeby nie narażać się na zarzuty dotyczące praworządności, respektowania prawa unijnego, nie możemy tego zrobić. Mamy opinie prawne w ręku. Będę o nich mówić - zapowiedział wiceminister.

"To by nas stawiało w złym świetle"

Ocenił, że nawet dodanie preambuły do ustawy ratyfikacyjnej będzie rodzić problemy. - Już 20 krajów unijnych ratyfikowało decyzję Rady Europejskiej i żaden z nich ani preambuły, ani dodatkowych zapisów w ustawie ratyfikacyjnej nie dodawał. I to powinien być dla nas wyznacznik. Nawet ta preambuła będzie rodziła problemy. Mam nadzieję, że to nie doprowadzi do sytuacji, że będziemy musieli ratyfikację robić na nowo. To by nas stawiało w bardzo złym świetle w UE - stwierdził Buda.

Dodał, że nie dziwi go, iż "sami europosłowie występują z PO, widząc, co się dzieje", nawiązując w ten sposób do odejścia Róży Thun. Zaznaczył też, że spór wokół ratyfikacji doprowadził do tego, że Platforma ma 10 proc. poparcia

Na pytanie, kiedy środki z KPO mogłyby być uruchomione, Buda odparł, że ratyfikacja to początek procedury po stronie KE: po pierwsze zaakceptowania wszystkich krajowych planów, a po drugie pozyskania środków na finansowanie Funduszu Odbudowy. - Teraz proces stoi w związku z brakiem ratyfikacji m.in w Polsce. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy uruchomimy to pierwsze finansowanie, ale każdy etap trzeba przyspieszyć. Senat na razie nie czuje powagi sytuacji, w której się znajdujemy - powiedział Buda.

W środę połączone senackie Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zajmą się ustawą o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Ratyfikacja Krajowego Planu Odbudowy

Sejm uchwalił tę ustawę 4 maja. Ratyfikacja grudniowej decyzji Rady Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia m.in. Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Z kolei podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Po tym jak ustawa dotycząca ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych trafiła do Senatu, marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki zapowiedział, że senatorowie zajmą się nią podczas posiedzenia 27 maja.

Jednocześnie marszałek Senatu zapowiedział, że senatorowie nie będą składać do ustawy poprawek, lecz zaproponują preambułę do niej oraz dodatkową uchwałę dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy.

- Wygląda na chwilę obecną, aczkolwiek są jeszcze prowadzone rozmowy, że będzie ta ustawa opatrzona preambułą i powstanie dodatkowa uchwała Senatu wskazująca, co powinniśmy zrobić, jakie modyfikacje w KPO, aby ten Krajowy Plan Odbudowy był najlepszy dla wszystkich - mówił Grodzki na konferencji w ubiegłym tygodniu.

