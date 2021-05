Nowa szczepionka i paszporty covidowe. Konferencja Michała Dworczyka o 13:15

Dworczyk w rozmowie w radiu RMF FM był pytany o doniesienia dotyczące nowej szczepionki przeciw COVID-19. - Szczepionka firmy Covavax w połowie czerwca może być zarejestrowana przez EMA. Jeżeli tak się stanie, to będzie kolejna szczepionka dostępna na terenie Unii Europejskiej i również w Polsce - poinformował.

Polityk poinformował, że 74 proc. Polaków powyżej 70. roku życia zaszczepiło się pierwszą dawką lub zarejestrowało na szczepienie pierwszą dawką, które nastąpi w najbliższych tygodniach. - Te statyki w grupie 70-79 lat są lepsze niż w grupie 80-89 - dodał.

Przekazał ponadto, że do tej pory 48 proc. osób pełnoletnich zarejestrowało się lub zaszczepiło się pierwszą dawką.

Dworczyk powtórzył, że teraz przechodzimy z czasów, gdzie największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek, do okresu, gdzie najważniejsze będzie przekonywanie Polaków do szczepień.

Pytany, czy jednym z ułatwień będzie to, że każdy, kto zaszczepił się poza miejscem zamieszkania - mógł się teraz zaszczepić w swojej miejscowości, odpowiedział, że jest to jeden z pomysłów na zachętę.

Paszporty covidowe

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień był pytany na antenie RMF FM o tzw. paszporty covidowe. - Między 20 a 25 maja zacznie się taki pilotaż, w ramach którego funkcjonuje również Polska" - poinformował. "Można to najprościej wytłumaczyć w taki sposób, że będzie rozwiązanie czy rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy - dodał.

Jak podkreślał Dworczyk, "to jest rozwiązanie unijne i do niego wchodzi część krajów Unii". - Na początku nie wejdą wszyscy zainteresowani do tego systemu, natomiast szczegóły w najbliższych dniach na pewno przedstawi Ministerstwo Zdrowia, bo ono prowadzi ten program - dodał.

