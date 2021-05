- Zmiany w przepisach w ruchu drogowym, ale nie tylko w zakresie hulajnóg elektrycznych, a urządzeń transportu osobistego. Od jutra, jeżeli tylko to możliwe, poruszamy się ścieżką dla rowerów, ograniczamy prędkość do 20 km/h. Będą konsekwencje. Policja zapewnia, że w pierwszym okresie po wejściu przepisów być może nie będzie traktować bardzo surowo, ale pewnie będzie to akcja informacyjna. Burzą się rowerzyści twierdząc, że na drogach będzie tłok, ale może przyniesie to pozytywny wpływ na bezpieczeństwo - mówił reporter Polsat News.

Wideo: nowe przepisy dot. m.in. hulajnóg elektrycznych

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Oczekiwana poprawa bezpieczeństwa

Zdaniem ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) przepisy regulujące prawa i obowiązki kierujących urządzeniami transportu osobistego (UTO), w tym hulajnogami, są kompromisem.

- To należy mocno podkreślić. A skoro przynoszą równowagę w relacjach – kierujący UTO – pozostali uczestnicy ruchu, to należy oczekiwać poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze - wskazał Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy ITS.

Dodał, że w jego ocenie, o potencjalnych wadach regulacji będzie można mówić dopiero po okresie 6 a najlepiej 12 miesięcy od momentu wprowadzenia przepisów. - To wystarczający czas na przeprowadzenie analiz i wyciągnięcie wniosków - ocenił.

ZOBACZ: "To cyrk i kabaret". Konfederacja krytykuje projekt ustawy w sprawie elektrycznych hulajnóg

Zwrócił również uwagę, że "żadne przepisy nie gwarantują 100 proc. bezpieczeństwa. - To uczestnicy ruchu, poprzez swoje zachowanie i postawę, decydują o nim - zaznaczył.

Według nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Co jeśli nie ma ścieżki dla rowerów?

Hulajnogą elektryczną można będzie wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba będzie jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla kierujących urządzeniami transportu osobistego. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli się poruszać wyłącznie po drogach dla rowerów i chodnikach.

Bez ograniczeń wiekowych

Z kolei w przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Ustawa wprowadza również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Najwyższy mandat - w wysokości od 300 do 500 zł - będzie można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

msl/ sgo/Polsat News, Polsatnews.pl