Sonda Tianwen-1 wylądowała na Marsie w sobotę i wypuściła na powierzchnię łazik, który ma przez około trzy miesiące badać marsjańskie skały i atmosferę, poszukując przy tym ewentualnych śladów dawnego życia na tej planecie.

Łazik Zhurong, nazwany tak na cześć bóstwa ognia ze starożytnej chińskiej mitologii, ma napęd słoneczny, sześć kół, 1,85 metra wysokości i waży 240 kilogramów. Bezzałogowa misja Tianwen-1 to pierwsza w pełni chińska wyprawa na Marsa.

Pierwsze zdjęcia Marsa z łazika Zhurong

First images from Zhurong rover in Utopia Planitia (CNSA/PEC) pic.twitter.com/lufBMLF7Zw