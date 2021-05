Leonardo DiCaprio przekaże miliony. Na odbudowę przyrody na Galapagos

Nowo utworzona organizacja Re:wild, założona przez DiCaprio i grupę naukowców zajmujących się ochroną przyrody, zamierza przy współpracy z dyrekcją Parku Narodowego Galapagos, organizacją Island Conservation i społecznościami lokalnymi renaturyzować cały archipelag Galapagos, a także wszystkie archipelagi Ameryki Łacińskiej na Pacyfiku.

43 mln dolarów mają sfinansować projekty dotyczące odbudowy przyrody na wyspie Floreana, na której żyją 54 zagrożone gatunki; w planach jest między innymi przywrócenie wymarłych lokalnie gatunków, takich jak przedrzeźniacz galapagoski. Pieniądze mają też między innymi pokryć koszty hodowli w niewoli jaszczurki gatunku Conolophus marthae oraz wprowadzenia środków pomagających chronić wyspę przed skutkami ekoturystyki.

"Kiedy odwiedziłem Galapagos, spotkałem Paulę Castano i innych środowiskowych bohaterów w Ekwadorze, którzy codziennie pracowali nad ocaleniem jednego z najbardziej niezastąpionych miejsc na naszej planecie" - napisał w poniedziałek na Twitterze DiCaprio.

When I travelled to the Galápagos Islands, I met with Paula A. Castaño from Island Conservation ( @NoExtinctions ), who works day in and day out to help save one of the most irreplaceable places on the planet.

"Zdegradowaliśmy trzy czwarte dzikich miejsc i zepchnęliśmy ponad milion gatunków na skraj wyginięcia. Jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań, ponad połowa pozostałych dzikich obszarów Ziemi może zniknąć w ciągu najbliższych kilku dekad" - dodał.

More than half of Earth’s remaining wild areas could disappear in the next few decades if we don’t decisively act. This is why today I am excited to launch @Rewild - to help protect what’s still wild and restore the rest. pic.twitter.com/Sxmrx2uhwd