W Bombaju w stanie Maharasztra obowiązuje stan alarmowy. Cyklon przechodzi równolegle do wybrzeża tego stanu i naciera od południowej strony na półwysep Gudźiaratu z prędkością do 175 kilometrów na godzinę.

Z zagrożonych terenów zarządzono ewakuowano ponad 150 tysięcy ludzi. Sztorm uwięził na morzu ponad 400 osób na barkach towarowych. Z pomocą pospieszyły indyjskie okręty wojenne.

Cyclone Tauktae update

At 2230 IST - centre of the cyclone now lies overland about 20kms East-northeast of Diu.

The landfall process will continue for next 2hrs. pic.twitter.com/Wtys5trofN