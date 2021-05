Policja w Indiach apeluje, by nie chować ciał w pobliżu brzegów rzeki Ganges. W ciągu ostatnich tygodni nurt rzeki przeniósł i wyrzucił na brzeg tysiące z nich. Hindusi zgodnie z tradycją mogą kremować lub chować ciała zmarłych. Część z nich decyduje się na groby w okolicach koryta rzeki, której wody podmywają piasek.

W indyjskich stanach Bihar i Uttar Pradeś tylko w zeszłym tygodniu wyłowiono dziesiątki martwych ciał płynących w dół Gangesu. Według mieszkańców okolicznych miejscowości powodem jest brak drewna do budowy trumien. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest oddanie ciał rzece.

Policja apeluje, by Hindusi nie chowali krewnych tuż przy brzegach rzeki Ganges. Zdaniem służb ciała nie muszą być zanurzone bezpośrednio w wodzie, by ostatecznie się w niej znalazły. Wystarczy pochówek w bezpośredniej okolicy, by nurt rzeki z czasem podmył brzeg.

Epicentrum pandemii

W ciągu ostatniej doby w Indiach zmarło 4106 osób zakażonych koronawirusem, wykryto też 281 386 nowych infekcji - poinformowało w poniedziałek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Indie są obecnie najbardziej dotkniętym pandemią Covid-19 państwem świata.

Według oficjalnych statystyk od początku epidemii zakażenie SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 24,97 mln osób, z których ponad 274 tys. zmarło. Zdaniem ekspertów z powodu niewystarczającej liczby przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa te dane są poważnie niedoszacowane. W zeszłym tygodniu w Indiach odnotowano 1,4 mln infekcji i ponad 16 tys. zgonów. O ile liczba ofiar epidemii utrzymuje się na wysokim poziomie ponad 4 tys. zgonów dziennie, liczba nowych zakażeń spada. Jednak w Indiach wciąż diagnozuje się prawie połowę wszystkich nowych infekcji na świecie i blisko jedną trzecią zgonów na Covid-19. Kryzysowa sytuacja epidemiczna przytłacza personel medyczny, niewydolne są szpitale, kostnice i krematoria. Brakuje leków i tlenu medycznego.

ko/zdr/Polsat News/PAP