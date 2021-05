Stan przywraca plutony egzekucyjne. Gubernator podpisał nową ustawę

Gubernator Karoliny Południowej Henry McMaster podpisał ustawę zmuszającą więźniów skazanych na śmierć do wyboru między krzesłem elektrycznym a nowo utworzonym plutonem egzekucyjnym, licząc, że stan będzie mógł wznowić egzekucje po 10-letniej przerwie.

Karolina Południowa jest jednym ze stanów, gdzie wykonuje się najwięcej kar śmierci w USA, ale brak środków do wykonywania śmiertelnych zastrzyków spowodował wstrzymanie egzekucji.

Agencja AP informuje w poniedziałek, powołując się na stronę internetową legislatury stanowej, że gubernator McMaster podpisał ustawę w piątek.

Jest to pierwszy projekt ustawy, którym gubernator postanowił się zająć po tym, jak w czwartek na jego biurko trafiło prawie 50 projektów ustaw. W zeszłym tygodniu władze stanowe ostatecznie poparły ustawę, która zachowuje śmiertelny zastrzyk jako podstawową metodę egzekucji, jeśli stan ma leki, ale jeśli nie ma - wymaga od władz więziennych użycia krzesła elektrycznego lub plutonu egzekucyjnego.

Nie mogą zostać zabici

Prokuratura poinformowała, że trzej więźniowie wyczerpali wszystkie swoje normalne środki odwoławcze, ale nie mogą zostać zabici, ponieważ zgodnie z poprzednim prawem, więźniowie, którzy nie wybiorą krzesła elektrycznego, automatycznie mają umrzeć przez śmiertelny zastrzyk. Wszyscy wybrali zatem metodę, która nie może być przeprowadzona - pisze AP.

To, jak szybko będzie można rozpocząć egzekucje w Karolinie Południowej, nie jest przesądzone. Krzesło elektryczne jest gotowe do użycia. Władze więzienne przeprowadzają wstępne rozeznanie, jak plutony egzekucyjne wykonują egzekucje w innych stanach, ale nie są pewne, jak długo potrwa wprowadzanie takiego środka w Karolinie Południowej. Według Centrum Informacji na temat Kary Śmierci pozostałe trzy stany, które dopuszczają pluton egzekucyjny, to Missisipi, Oklahoma i Utah.

Trzech więźniów, wszyscy w stanie Utah, zostało zabitych przez rozstrzelanie od czasu przywrócenia w USA kary śmierci w 1977 roku. Jak podaje Centrum, 19 więźniów zmarło na krześle elektrycznym w XXI w. w USA, a Karolina Południowa jest jednym z ośmiu stanów, które nadal mogą wykonywać w ten sposób najwyższy wymiar kary.

Trzy egzekucje rocznie

Prawnicy skazanych z wyznaczonymi datami egzekucji rozważają pozew w związku z nową ustawą, wskazując na "cofanie się" prawodawstwa w związku z wykonywaniem kary śmierci.

Od 1996 do 2009 roku w Karolinie Płd. wykonywano egzekucje na średnio prawie trzech więźniach rocznie. Jednak przerwa w wykonywaniu kar śmierci na skazanych, którym kończyły się apelacje, zbiegła się kilka lat później z tym, że firmy farmaceutyczne odmówiły sprzedaży stanom środków uspokajających, rozluźniających mięśnie i zatrzymujących akcję serca skazanych.

Ostatnia egzekucja w Karolinie Południowej miała miejsce w maju 2010 roku, a partia leków do śmiertelnych zastrzyków skończyła się w 2013 roku.

Zwolennicy ustawy powiedzieli, że kara śmierci jest nadal legalna w Karolinie Południowej, a państwo jest winne rodzinie ofiar znalezienie sposobu na wykonanie kary.

