Matura 2021 z historii. Arkusz CKE wraz z odpowiedziami w Interii

Matura z historii rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 9:00. Po południu z kolei odbywają się pisemne egzaminy z języka rosyjskiego: na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Nie są to egzaminy obowiązkowe.

Chęć zdawania egzaminu maturalnego z historii zadeklarowało 17,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 6,6 proc. z nich. Z kolei egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym zdaje mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów.

Matura 2021: Historia. Gdzie znaleźć arkusz CKE i odpowiedz?

O godz. 14:00 w raporcie specjalnym Interii "Matura 2021" zamieszczony zostanie arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dzisiejszej matury z historii. Kilkanaście minut później pojawią się tam także propozycje rozwiązań.

Arkusza i odpowiedzi szukaj tutaj: "Matura 2021. ARKUSZE".

Zmiany w związku z pandemią koronawirusa

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

